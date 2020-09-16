Министр науки поддержал идею выдачи выпускникам вузов «студенческого капитала» — денег на оплату проезда и жилья

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе правительственного часа в Госдуме поддержал выдачу выпускникам вузов «студенческого капитала» — средств на оплату проезда до места работы и первичную оплату жилья, пишет Znak.com.

«Выпускник после окончания учёбы остаётся один на один с рыночной стихией труда, поэтому выпускники стремятся остаться на работе в столичных городах. До других мест надо оплачивать проезд и решать кучу других проблем. Мы разработали законопроект о студенческом капитале, суть которого заключается в том, что после учёбы выпускнику выделяются деньги, которые он может потратить на оплату проезда, первичную оплату жилья, создание своего дела. Это аналог того, что делалось в советское время — давались подъёмные, оплачивался проезд и жильё для молодых специалистов. Было бы замечательно, если бы вы поддержали этот законопроект. Вопрос — насколько это возможно?» — спросил у министра депутат Тумусов.

Министр науки и высшего образования заявил, что «принципиально он за» данную законодательную инициативу, однако «многое кроется в деталях».

«Просьба передать [текст законопроекта], мы ознакомимся, обсудим, обязательно, если это будет на пользу студенчеству, а я уверен, так и будет, будем поддерживать», — сказал Фальков.

Он также подчеркнул, что идею Тумусова следует обсудить с ректорским сообществом.