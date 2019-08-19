Министерство просвещения рекомендовало школам ограничить использование мобильных телефонов

Министерство просвещения, Роспотребнадзор, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации для школ по ограничению использования мобильных телефонов в школах, сообщается на сайте министерства.

В рекомендациях, в частности, сказано, что ученики и учителя могут переводить телефон в беззвучный режим при входе в школу, а также руководство школы вправе ограничить их использование во время уроков. Такое правило рекомендуют ввести не только для учеников, но и для учителей. Также ведомства рекомендуют школам найти места для хранения телефонов учеников во время уроков и обговорить с родителями способы связи с детьми при возникновении нештатной ситуации.

Отмечается, что до составления рекомендаций ведомства провели опрос родителей, детей и учителей и большинство участников поддержали эту идею.

«Более половины школьников согласны с тем, что неупорядоченное использование мобильных телефонов может нанести вред их здоровью и отвлекает от учебного процесса», — говорится в сообщении министерства.

Рекомендации направят в школы до 1 сентября, в течение года Роспотребнадзор проведёт мониторинг повышения эффективности образовательного процесса после введения ограничений.

С предложением запретить телефоны в школах в июле выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заявившая, что «с телефоном на уроках» школьники не будут учиться. После этого Роспотребнадзор пообещал рассмотреть этот вопрос.