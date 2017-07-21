Министерство культуры обложит сбором «умные» часы

Министерство культуры подготовило поправки в постановление правительства об авторском сборе, которые позволят взимать сбор с «умных» часов, пишут «Ведомости». Причиной такого предложения называют возможность проигрывать на часах музыку и видео. В Минэкономики изданию подтвердили согласование поправок. Вместе с тем изменения позволяют исключить цифровые камеры из списка облагаемых сбором товаров.

Сбор авторских отчислений с продажи электронных носителей и воспроизводящих устройств поддерживается Министерством культуры, поскольку правообладатели не могут «самостоятельно проконтролировать использование своего произведения на всей территории РФ и за рубежом». Сейчас он составляет 1% от таможенной стоимости техники.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Reuters