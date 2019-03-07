Министерства обяжут отчитываться о рассмотрении петиций, набравших 100 тысяч голосов

Министерства и ведомства должны будут раз в квартал отчитываться о рассмотрении петиций, которые наберут больше 100 тысяч голосов на сайте «Российской общественной инициативы» (РОИ), со ссылкой на подготовленный Минюстом проект указа пишут «Ведомости».

Ведомство предложило внести уточнения в правила рассмотрения общественных инициатив, которые президент Владимир Путин утвердил в марте 2013 года. Тогда для этого создали сайт РОИ, который поддерживается Фондом информационной демократии.

В пояснительной записке к проекту указа Минюст пишет, что изменения нужны для улучшения механизма участия граждан в управлении делами государства и общественном контроле. Указ регламентирует процедуры, которые необходимы после того, как экспертная группа одобрит общественную инциативу. Теперь эти предложения будут направлять в уполномоченное ведомство, а оно должно будет публиковать на сайте РОИ отчёт об их выполнении.

Руководитель фонда Илья Массух заявил, что из всех петиций, набравших больше 100 тысяч голосов на РОИ, экспертная группа дала ход примерно десяти. Однако у фонда нет информации об их реализации — такие данные до них не доходят. По его словам, из-за отсутствия контроля со стороны общественности многие инициативы «просто забалтываются».