Минфин займёт деньги у россиян через «народные облигации»

Министерство финансов подготовило проект выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ). Номинальная стоимость облигаций для населения составит одну тысячу рублей, пишут «Ведомости». Проект приказа опубликован для публичного обсуждения.

Для упрощения доступа граждан к вложениям в государственные облигации будут выпущены специальные облигации с упрощённым порядком приобретения и с ограниченным уровнем риска. Предусматривается, что данные ценные бумаги не будут иметь вторичного обращения, однако у владельцев будет возможность досрочного возврата вложенных средств без потерь в любое время до даты погашения облигаций.

Держатель облигации сможет сохранить доход, накопленный за период владения ОФЗ для населения, при досрочном возврате средств уже по истечении 12 месяцев владения. Таким образом, новый инструмент призван стимулировать среднесрочные инвестиции, подчёркивают в Минфине. Срок погашения народных облигаций составит от одного года до пяти лет.

Ранее на сайте Минфина сообщалось, что ежегодный объём размещения «розничных» ОФЗ планируется на уровне 20-30 миллиардов рублей.

Агентство новостей «Между строк»

