Минфин выплатит 150 тысяч рублей экс-фигуранту «московского дела» Алексею Миняйло за незаконное уголовное преследование

Тверской суд Москвы обязал Минфин РФ выплатить бывшему фигуранту «московского дела» Алексею Миняйло 150 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование.

Как пишет «Новая газета», Миняйло не устроило данное решение суда, поскольку изначально он требовал компенсацию в размере 1,5 млн рублей. Он заявил, что намерен добиваться выплаты остальной суммы.

«Компенсация издевательская. Меня не так-то просто задеть, но тут за державу обидно. Абсолютно ненормально, что чиновники преследуют невиновных и запугивают общество», — цитирует активиста издание.

Миняйло сообщил, что прокуратура так и не извинилась за незаконное уголовное преследование. Он также рассказал журналистам, что в СИЗО его заставляли присаживаться голым при досмотре, а также включали громкую музыку.

Напомним, Миняйло был арестован по обвинению в участии в массовых беспорядках после несогласованной акции 27 июля. Он стал вторым фигурантом «московского дела», которому было предъявлено обвинение по этой статье. 26 сентября Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении 34-летнего мужчины.