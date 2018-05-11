Минфин впервые с 2011 года спрогнозировал профицит бюджета

Рост цен на нефть позволит российскому бюджету впервые с 2011 года получить профицит, следует из опубликованного Минфином проекта поправок в федеральный бюджет 2018 года.

Министерство ожидает профицит на уровне 0,45% ВВП — 440,6 миллиарда рублей — вместо дефицита в 1,3% ВВП. Дополнительные доходы от продажи нефтегазовых продуктов, как ожидается, окажутся на 2,2 триллиона рублей больше и составят 2,74 триллиона рублей.

Минфин также снизил верхний порог внутреннего госдолга с 10,502 до 10,281 триллиона рублей, а верхний предел внешнего госдолга — с 71,6 до 61,9 миллиарда. Расходы министерство предложило увеличить на 62 миллиарда рублей до 16,591 триллиона.

За четыре месяца 2018 года средняя цена на нефть марки Urals держалась на уровне 66,15 доллара за баррель, в то время как действующий бюджет рассчитан на основании цены в 40,8 доллара за баррель. Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявлял, что профицит бюджета в 2018 году может составить 0,5% ВВП. В январе министерство отчиталось о дефиците за 2017 год - он оказался равным 1,4% ВВП, то есть вдвое ниже ожидавшегося.