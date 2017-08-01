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03 Авг 2017 15:55 | Метки: Новости

Минфин увеличит закупку валюты в августе в 600 раз

Министерство финансов в августе закупит иностранной валюты на нефтегазовые рублёвые сверхдоходы в 600 раз больше, чем в июле, где валютные интервенции составили 74,3 млн рублей, пишет РБК со ссылкой на сообщении Минфина.

Отмечается, что в августе ведомство планирует получить 40,2 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов от более высокой цены на нефть, чем заложено в законе о федеральном бюджете. По итогам июля Минфин также получил дополнительно 7,4 млрд рублей.

«Таким образом, совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 августа по 6 сентября 2017 года, составляет 47,6 млрд рублей», — говорится в сообщении Минфина.

Ежедневный объём покупок составит 2,07 млрд рублей. Итоговая цифра сложилась как сумма прогноза по нефтегазовым допдоходам (40,2 млрд рублей) и дополнительных доходов, полученных в июле (7,4 млрд рублей). Доходы бюджета по итогам прошлого месяца превысили прогноз за счёт более высокого курса доллара к рублю и превышения фактических объёмов добычи газа и экспорта нефтепродуктов над прогнозными. Таким образом, Минфин вернулся к июньским объёмам интервенций (в июне ведомство направило на покупку валюты 45,1 млрд рублей) после рекордно низких показателей июля, когда ежедневный объём закупок валюты составлял 3,5 млн рублей в день.

Напомним, Минфин с февраля направляет на покупку валюты нефтегазовые сверхдоходы, полученные в результате более высокой цены на нефть, чем заложено в федеральный бюджет. В феврале ведомство направило на покупку валюты 113,1 млрд руб., в марте — 70,5 млрд руб., в апреле — 69,9 млрд руб., в мае — лишь 8,5 млрд руб. В июне ведомство увеличило объёмы закупок до 45,1 млрд руб., а в июле резко сократило — до 0,07 млрд руб.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РБК

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