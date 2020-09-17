Минфин урежет нацпроекты по демографии, экологии и строительству дорог ради экономии 600 млрд рублей

Министерство финансов предлагает сократить расходы на национальные проекты в следующие два года, со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на ближайшие три года пишут «Известия».

Исходя из документа, ощутимее остальных планируется урезать финансирование проектов «Демография», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и «Жильё и городская среда» — за 2021–2022 годы на 158, 144 и 80 млрд рублей соответственно.

В прежней версии федерального бюджета на 2020–2022 годы, которую утвердили до пандемии, глобального закрытия границ и режима изоляции, на нацпроекты в следующие два года планировалось потратить 5,4 трлн рублей. В проекте нового бюджета на следующую трёхлетку в 2021–2022 годах соответствующие расходы предлагается сократить до 4,8 трлн рублей, то есть более чем на 10%. Сокращение изначально запланированных расходов потребовалось для финансирования непредвиденных трат — антикризисных мер и борьбу с коронавирусом, пояснил 16 сентября глава Минфина Антон Силуанов.

Общий размер секвестра, согласно новым финансовым планам, должен составить 600 млрд рублей. Наряду с уже упомянутыми нацпроектами сокращение расходов также затронет «Цифровую экономику» (60 млрд рублей) и «Экологию» (41 млрд рублей).

Уже известно, на чём именно собирается экономить правительство по каждому из выбранных направлений. Например, секвестр «Демографии» будет связан с уточнением численности получателей маткапитала, то есть фактически с корректировкой прогноза рождаемости. Она позволила определить, что выплаты семьям с новорождёнными в 2021–2022 годах будут сокращены на 150 млрд рублей. «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» урежут главным образом за счёт оптимизации затрат на строительство морских портов (на 54 млрд рублей) и коммуникаций между центрами экономического роста (38 млрд рублей), то есть сэкономят на строительстве дорог между крупными российскими городами. По нацпроекту «Жильё и городская среда» расходы планируется снять в основном с программы сокращения непригодного жилья (64 млрд рублей). В «Цифровой экономике» снизят затраты на развитие информационной инфраструктуры, при этом сразу на 85 млрд рублей вырастут расходы на цифровизацию госуправления. «Экологию» сократят за счёт частичного отказа от финансирования проекта «Чистый воздух» (26 млрд рублей).

В правительстве рассчитывают, что снижение инвестиций в нацпроекты в следующие два года удастся частично возместить повышенными тратами в 2023 году. Тогда будет потрачено сразу 2,8 трлн рублей — на 300 млрд больше, чем планировалось изначально.

В целом, по прогнозу Минфина, доходы бюджета в 2021–2022 годах упадут на 14% и 10% соответственно — до 18,8 и 20,6 трлн рублей. Дефицит, таким образом, составит 2,8 и 1,3 трлн рублей. Так называемые незащищённые расходы бюджета — не связанные с обязательствами перед населением — планируется оптимизировать примерно на 900 млрд рублей ежегодно.