Минфин Свердловской области заявил о росте доходов бюджета региона на 4%, несмотря на коронавирус

Бюджет Свердловской области пока не почувствовал негативного влияния коронавируса: в первом квартале (за январь — март) в бюджет поступило на 4% доходов больше, чем за такой же период прошлого года, со ссылкой на региональное министерство финансов пишет Znak.com.

«Негативное давление на экономику в связи с противодействием коронавирусу не отразилось на поступлениях в бюджет в первом квартале 2020 года, потому что большинство налогоплательщиков заплатили налоги на прибыль и на имущество организаций ранее установленных сроков, а также во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина заблаговременно выплатили заработную плату сотрудникам», — пояснили в ведомстве.

Вместе с тем в Минфине добавили, что, понимая непростую ситуацию, в которой сейчас оказался бизнес, правительство области разработало более 40 мер поддержки малых и средних предприятий: речь идёт об административных и финансовых мероприятиях для тех отраслей, которые на федеральном уровне признаны наиболее пострадавшими в связи с распространением коронавируса. В частности, на рассмотрение в Заксобрание направлены законопроекты о снижении в два раза ставки налога на имущество организаций и о снижении с 6% до 1% ставки по упрощённой системе налогообложения для объекта обложения «доходы». Также организована работа по предоставлению Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства льготных займов и по реструктуризации ранее выданных займов малым и средним предприятиям.

До конца 2020 года предусмотрено введение моратория на проверки субъектов МСП, за исключением вопросов, несущих риски для жизни и здоровья граждан. На этот же срок продлено действие всех разрешительных документов, необходимых для ведения отдельных видов деятельности, выдаваемых исполнительными органами государственной власти Свердловской области, без проведения дополнительных проверочных мероприятий.

Сейчас завершается работа над проектом постановления правительства региона о предоставлении малому и среднему бизнесу отсрочки платежей по договорам аренды земельных участков, по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, по договорам аренды объектов недвижимого имущества, об отмене начисления пеней и штрафных санкций за несвоевременное внесение арендной платы за государственное имущество Свердловской области.

«В течение 2020 года по результатам мониторинга изменения экономической ситуации перечень первоочередных мер будет оперативно дорабатываться, чтобы бизнес, население и бюджет Свердловской области смогли преодолеть последствия противодействия распространению СОVID-19 c наименьшими потерями», — отметили в Минфине.

В России официально подтверждено 7497 случаев коронавирусной инфекции, скончались 58 человек, выздоровели 494. В Свердловской области, где зарегистрирован 51 случай заболевания, объявлен режим самоизоляции.

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