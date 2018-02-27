Минфин США пообещал ввести новые санкции против России в течение 30 дней

Вашингтон введёт новые санкции в отношении России в течение ближайших 30 дней, заявил во время выступления в Калифорнийском университете министр финансов США Стивен Мнучин, пишет Bloomberg.

«Вы можете рассчитывать, что санкции последуют в течение следующих 30 дней. Мы исполняем все существующие санкции и вводим новые», — подчеркнул Мнучин.

Ранее Минфин анонсировал новые санкции против России.

«Мы работаем над санкциями против России. Мы сотрудничаем с ФБР и предоставляем необходимую информацию», — сказал Мнучин.

По его словам, в случае необходимости Минфин рассмотрит информацию «по частным лицам, которая у них есть».

21 февраля Госдепартамент сообщил, что Вашингтон не исключает возможность введения санкций в отношении 13 россиян, которых Минюст США обвинил во вмешательстве в президентские выборы. Среди обвинённых оказались предприниматель Евгений Пригожин, его структуры Concord Catering и Concord Management, а также «Агентство интернет-исследований», известное как «фабрика троллей». Кроме того, в Белом доме заявили, что американский президент Дональд Трамп намерен придерживаться жёсткой линии в отношениях с Москвой.

В Кремле обвинения Минюста США назвали бездоказательными.