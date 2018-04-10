Минфин: Россияне сами должны заботиться о достойной пенсии

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что граждане сами должны заботиться о достойном уровне своей пенсии через накопительные пенсионные системы, пишет РИА Новости.

«Для роста экономики необходимо привлечение длинных денег — откуда их взять? Безусловно, мы должны создать источники финансирования. Поэтому мы видим необходимость создания ресурса в виде инвестиционных накоплений наших граждан, речь идёт о пенсионном капитале, конечно», — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что данные ресурсы используются во многих странах.

«Безусловно, помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы получать достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений. Именно такую возможность государство должно предоставлять в виде стабильно работающих пенсионных систем», — добавил Силуанов.

Ранее министр труда Максим Топилин заявлял, что правительство России пропишет в проекте бюджета на 2019–2021 годы ежегодную индексацию страховых пенсий по старости на уровень выше инфляции.

«Мы сейчас очень активно готовим предложения по всем направлениям, которые касаются в том числе Пенсионного фонда. Вы знаете, что поставлена задача выйти на индексацию пенсий выше инфляции», — сказал Топилин.

Министр отмечал, что начало опережающей индексации уже было положено: с 1 января 2018 года пенсии были проиндексированы на 3,7% (изначально прогнозируемый уровень инфляции) при 2,5% фактической инфляции за 2017 год. Дальнейшее увеличение пенсий выше инфляции будет обеспечено поправками в бюджет на 2019–2021 годы, указал Топилин.