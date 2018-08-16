Минфин решит вопрос с изъятием сверхдоходов у промышленных гигантов до конца недели

Четыре министерства должны подготовить расчёты в рамках инициативы помощника Владимира Путина по изъятию сверхдоходов у компаний горно-металлургического и химического комплекса. «Общее видение вопроса» должно быть сформировано к 17 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в отрасли.

Свои обоснования «к вечеру четверга» в Минфин должны представить четыре министерства, среди которых Минпромторг, Минэкономразвития, Минэнерго и Минпироды. При этом пока непонятно, идёт ли речь об изъятии дополнительных доходов компаний из «списка Белоусова» через налоги или будут предложены и другие механизмы, отмечает издание.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что правительство не планирует изымать часть доходов у бизнеса. Он отметил, что правительство в соответствии с поручением президента подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, возникших в результате изменения внешней конъюнктуры и валютного курса. При рассмотрении этого вопроса будут тщательно изучены все обстоятельства, выслушаны доводы самих компаний, экспертов, просчитаны возможные последствия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин согласился с предложением проработать идею об изъятии сверхдоходов у металлургических и химических компаний, но само решение ещё не принято.

Напомним, ранее помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять 513,7 млрд рублей «сверхдоходов» за 2017 год у металлургических, горнодобывающих и нефтехимических компаний для выполнения нового «майского указа». В письме содержится перечень из 14 компаний, включая «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», ЕВРАЗ, ММК, НЛМК.