СМИ: Помощник Путина предлагает изъять «сверхдоходы» металлургических компаний на выполнение «майских указов»

Помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять 513,7 млрд рублей «сверхдоходов» за 2017 год с металлургических, горнодобывающих и нефтехимических компаний для выполнения нового «майского указа». Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Белоусова.

В письме говорится о том, что в 2017 году металлургическим и химическим компаниям-экспортёрам удалось заработать более 1,5 трлн руб. прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA), а налоговая нагрузка в этих отраслях была ниже, чем в нефтегазовой, — 7 против 28%.

«В связи с вышесказанным представляется целесообразным поручить правительству РФ представить предложения о дополнительных источниках дохода федерального бюджета за счёт доходов компаний металлургической, горнодобывающей, химической и нефтехимической отраслей, обусловленных сложившейся макроэкономикической ситуацией с учётом санкционных ограничений, а также необходимости сохранения инвестиционных возможностей указанных компаний», — цитирует РБК отрывок из письма.

Кроме того, помощник президента напоминает, что в 2016 году правительство уже приняло ряд мер по изъятию в федеральный бюджет около 600 млрд руб. дополнительных доходов у нефтяных и газовых компаний-экспортёров, которые они получили в результате девальвации рубля «за последние два года».

В приложении к письму Белоусова содержится перечень из 14 металлургических, горнодобывающих и химических компаний, включая «Газпром», Evraz, ММК, НЛМК. В случае изъятия «сверхдоходов» основная нагрузка ляжет на «Норникель» (114,2 млрд руб.), АЛРОСА (67,28 млрд руб.) и «Сибур» (65,23 млрд руб.). Эти цифры основываются на анализе рентабельности компаний по сравнению с показателями нефтегазовой отрасли, их выручке и величине налоговой нагрузки, поясняется в письме.

Как отмечает издание, на документе значится резолюция Путина «Согласен» от 28 июля. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос РБК, одобрил ли Путин инициативу, ответил отрицательно.

Владелец ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимир Лисин заявил, что предложение помощника президента «вызывает много вопросов» и «выглядит поощрением неэффективности: чем меньше рентабельность, тем меньше налогов придётся заплатить». По его мнению, «для справедливого расчёта необходимо по-другому рассчитывать налоговую нагрузку». Также, по мнению Владимира Лисина, в случае изъятия 250 млрд рублей у компаний чёрной металлургии за прошлый год, эта сумма превысит объём инвестиций за тот же период, которые составили 170 млрд рублей.

Напомним, президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года сформулировал новый майский указ на срок до 2024 года. В документе, подписанном 7 мая, обозначено 12 приоритетных проектов, которые правительство должно разработать до 1 октября. Это демография, здравоохранение, образование, жильё, экология, безопасные и качественные дороги, производительность труда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, а также экспорт.​ Для исполнения указа потребуется дополнительно 8 трлн рублей за шесть лет, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.