Минфин: Работодатели будут платить налоги за самозанятых сотрудников

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2020 года работодатели будут платить налоги и взносы за самозанятых сотрудников.

«Федеральная налоговая служба видит все те предприятия, которые сегодня пытаются взять к себе вместо штатных работников самозанятых. Поэтому мы договорились о том, что в течение этого года не будем проводить специальные проверки таких предприятий и вводить меры ответственности за таких штатных работников. А со следующего года это ограничение снимается», — сказал Силуанов, выступая перед депутатами Госдумы на рассмотрении проекта федерального бюджета на 2020 год.

Как пишет «Российская газета», если ФНС убедится, что самозанятый оказывает услуги только одному предприятию, фактическому работодателю будут начислены платежи по страховым взносам и НДФЛ, как это было бы при нахождении работника в штате. При этом Силуанов не уточнил, будут ли соответствующие платежи доначислены за предшествующий период, который также могла отследить ФНС.