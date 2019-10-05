Минфин предсказал падение доходов Россиян из-за кредитной нагрузки

Несмотря на рост зарплат, реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падать. В частности, это обусловлено необходимостью уплачивать проценты по кредитам. Об этом сообщается в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло на рассмотрение в Госдуму.

«В целом по итогам текущего года рост реальной начисленной заработной платы прогнозируется на уровне 1,5%. В то же время динамика реальных располагаемых доходов населения, несмотря на динамичный рост заработной платы, остаётся отрицательной (–1,3% за первое полугодие 2019 года) на фоне возрастающего негативного вклада обязательных платежей, в том числе процентов за предоставленные кредиты», — цитирует ТАСС материалы Минфина.

Таким образом, по итогам 2019 года рост реальных располагаемых доходов населения сохранится на уровне предыдущего года и составит 0,1%.