Минфин предложил ввести с 2020 года налог для самозанятых ещё в 19 регионах России

Министерство финансов России предложило с 1 января 2020 года расширить эксперимент по налогообложению самозанятых. В документе, опубликованном 30 октября на портале проектов нормативных актов, предложено включить в пилотный проект ещё 19 регионов.

Если документ вступит в законную силу, «налог на профессиональный доход» будет введён в Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, в Республике Башкортостан, а также в городе федерального значения Санкт-Петербурге.

Напомним, с 2019 года специальный налоговый режим действует в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Тариф для самозанятых составляет 4% при работе только с физлицами или 6% при сотрудничестве с компаниями.