Минфин предложил создать специальные законы для бизнесменов и компаний, попавших под санкции

Минфин выступил с предложением создать «специальные положения законодательства» для граждан России и отечественных компаний, попавших под санкции западных стран. Соответствующие поправки к действующему законодательству были опубликованы на портале проектов нормативно-правовых актов.

Как пишет РБК, изменения могут коснуться закона о противодействии санкциям, принятого в 2018 году. Предполагается, что будет создана специальная база данных лиц и компаний, находящихся под санкциями. Утверждать списки будет правительство РФ совместно с Центробанком.

В Минфине пояснили, что эта база может быть использована в сфере валютного регулирования, контроля, раскрытия информации, а также для введения специального режима банковского регулирования ЦБ. В ведомстве считают, что создание такого механизма поможет систематизировать все меры поддержки для подсанкционного бизнеса, в том числе предоставление льгот и преференций.

В министерстве уточнили, что цель поправок — не «создание дополнительных преференций» для бизнесменов, а «систематизация норм законодательства».