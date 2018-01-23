Минфин предложил продлить налоговые каникулы для самозанятых до 2019 года

Минфин выступил с инициативой продлить налоговые каникулы для нескольких категорий самозанятых граждан до 31 декабря 2019 года, законопроект опубликован на официальном портале правовой информации.

Налоговые каникулы для самозанятых — это нулевая ставка по налогам и страховым взносам по доходам за 2017 и 2018 годы. Чтобы воспользоваться этой льготой, самозанятым работникам необходимо сообщить в Федеральную налоговую службу о своей деятельности. В своей инициативе Минфин предлагает продлить налоговые каникулы для нянь, репетиторов, водителей, дизайнеров, фотографов и других до 31 декабря 2019 года.

Введение налоговых каникул стало одной из мер по выводу самозанятых «из тени». В начале января министр экономического развития Максим Орешкин признал, что попытки государства легализовать самозанятых россиян «не привели к тому результату, который ожидался». По его словам, только «сотни россиян» зарегистрировались в новом статусе.

Министр пообещал, что Минэкономразвития в скором времени сформулирует предложения, которые позволят ввести «удобный режим» налогообложения для самозанятых и перейти к транзакционным налогам. «Ведомости» писали, что в правительстве рассматривали возможность введения «максимально низкого» налога для самозанятых и создания специального онлайн-приложения для его уплаты.

Летом 2017 года Госдума одобрила законопроект о самозанятых гражданах. В документе сказано, что к этой категории относятся те россияне, которые «самостоятельно на свой риск» оказывают услуги или выполняют работы «для систематического получения прибыли». Они не обязаны регистрироваться как предприниматели.