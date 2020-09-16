Минфин предложил повысить налог на добычу удобрений и цветных металлов в 3,5 раза

Министерство финансов предложило повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза, пишет «Коммерсантъ». Поправки обсуждали 15 сентября на комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Эта мера приведёт к росту платежей для бизнеса на 90 млрд рублей в год, подчёркивает издание. Из-за нововведения в наибольшей степени могут пострадать «Норильский никель», «Русал», НЛМК, «Фосагро», «Еврохим». Компании возмущены идеей Минфина.

«Все в шоке и стоят на ушах: по сути, это просто повышение НДПИ в 3,5 раза ни с того ни с сего. Одной рукой готовят законопроекты о защите капиталовложений, а другой внезапно поднимают НДПИ. Это чревато снижением инвестиций, у многих может повлиять на ковенанты по кредитам», — говорит один из источников издания в крупной промышленной компании.

Минфин отказался от комментариев своей инициативы. С возражениями против предложения министерства выступила ассоциация «Русская сталь» — организация предупредила о рисках сокращения рабочих мест и инвестиционных рисках: возможность новых заимствований на рынке снизится, а их стоимость вырастет в связи с очевидным сокращением свободного денежного потока.