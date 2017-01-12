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12 Янв 2017 13:02 | Метки: Новости

Минфин предложил поднять минимальную цену на водку

Минфин подготовил законопроект о повышении минимальной розничной цены на водку на 15 процентов – до 219 рублей за 0,5 литра. Текст закона размещён на портале проектов нормативных актов. 

Ведомство обосновывает необходимость поднятия розничных цен тем, что с 1 января 2017 года увеличились ставки акциза, а с 1 июля вырастут тарифы на электроэнергию.

Поправки вступят в силу предположительно в июне 2017 года.

Минимальные цены на некоторые виды алкоголя, в том числе водку, устанавливаются в России с 2009 года. В настоящий момент минимальная розничная цена полулитровой бутылки водки составляет 190 рублей. С 2017 года ставка акциза на крепкий алкоголь поднимается с 500 до 523 рублей за литр безводного спирта.

Против повышения минимальных розничных цен на спиртное неуклонно выступает Минэкономразвития. По мнению ведомства, снижение цен на алкоголь поможет бороться с нелегальным производством спиртного и снизит потребление суррогатов.

Напомним, в декабре 2016 года после массового отравления спиртовым концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мер по борьбе с суррогатным алкоголем, включающий в себя в числе прочего снижение акцизов на спиртное. 

Агентство новостей «Между строк»

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