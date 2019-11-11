Минфин предложил исключить из Уголовного кодекса статьи о валютных нарушениях

Министерство финансов предложило исключить из Уголовного кодекса две статьи о валютных нарушениях — 193 и 193.1, со ссылкой на законопроект пишут «Ведомости».

В пояснительной записке к документу говорится, что две эти статьи — невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов — описывают только способ совершения преступления. В связи с этим Минфин предлагает дополнить существующие статьи о легализации доходов, полученных преступным путём (статья 174 и 174.1), новым признаком — перевод нерезидентам по подложным документам, а наказание за невозврат валютной выручки отменить. Максимальное наказание за такой способ легализации составит пять лет лишения свободы вместо десяти. Минфин попросил правительство начать обсуждение законопроекта.

Представитель Минюста рассказал, что ведомство подготовило похожий законопроект и предлагает отменить 193-ю статью УК РФ. «Ведомости» отмечают, что в случае принятия предложений Минфина законопроект будет иметь обратную силу и все дела по этим статьям будут прекращены.

По статье 193.1, в частности, проходит основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров, в сентябре суд заочно арестовал его. Бизнесмен находится за границей.