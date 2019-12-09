Минфин предложил частично приватизировать РЖД

Минфин России предлагает приватизировать 5–10% акций РЖД на сумму 200–400 млрд рублей, чтобы простимулировать компанию выплачивать дивиденды, со ссылкой на источники пишут «Известия».

На специальном заседании по финансовому плану и инвестиционной программе РЖД 28 ноября Минфин раскритиковал госкомпанию из-за дивидендной политики — РЖД не планирует их выплачивать. По итогам мероприятия премьер Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру Антону Силуанову и вице-премьеру Максиму Акимову до 27 декабря решить вопрос о выплате дивидендов со стороны госкомпании. Вместе с тем председатель правительства утвердил параметры финансового плана и инвестиционной программы.

«РЖД регулярно уклоняется от правительственных рекомендаций довести показатель дивидендных выплат до 50% прибыли по МСФО. Мы считаем, что правильно было бы выпустить 5–10% в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации», — сказал источник в Минфине.

О рассмотрении вопроса по приватизации РЖД стало известно в сентябре 2019 года, тогда же Силуанов заявил, что РЖД не собираются приватизировать в ближайшие три года.