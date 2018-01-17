Минфин ограничит размер пени суммой налоговой задолженности

Минфин подготовил законопроект, ограничивающий максимальный размер пени по просроченным налогам суммой задолженности, пишет «Коммерсантъ».

В министерстве отметили, что законопроект разработан для улучшения положения налогоплательщиков. Как уточняется в пояснительной записке к документу, поправки подготовлены по поручению президента Владимира Путина по итогам декабрьской пресс-конференции.

Согласно предлагаемым изменениям в статью 75 части 1 Налогового кодекса, сумма начисленных за недоимку пеней не должна превышать размер налоговой задолженности. В результате начисление пеней для граждан и бизнеса будет прекращаться после того, как их сумма сравняется с размером недоимки.

По данным Федеральной налоговой службы, на 1 декабря 2017 года общий размер задолженности по пеням перед консолидированным бюджетом исчислялся 252,6 млрд рублей, из них 101 млрд рублей — долг перед федеральным бюджетом. С октября размер пени для бизнеса вырос в два раза — до 1/150 ставки ЦБ при просрочке более чем на 30 дней, что составляет более 20% годовых.

Законопроект является продолжением объявленной Путиным кампании по списанию налоговых долгов. В конце 2017 года Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, освобождающие граждан и индивидуальных предпринимателей от части долгов по налогам. Общая сумма списания составит 205,8 млрд рублей, сообщал министр финансов Антон Силуанов.