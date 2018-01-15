Минфин не планирует повышать ставку НДФЛ

Министерство финансов не рассматривает возможность повышения ставки налога на доход физических лиц, со ссылкой на главу профильного департамента Минфина Алексея Сазанова пишет «Коммерсантъ».

«В Минфине вопрос повышения НДФЛ не рассматривается и Минфин такое не предлагает», — сказал чиновник.

В то же время Сазанов отметил, что не может уточнить, обсуждается ли вопрос за пределами ведомства.

Ранее газета «Ведомости» сообщила о подготовке в администрации президента «бюджетного манёвра» — увеличения социальных расходов при одновременном подъёме ставки НДФЛ с существующих 13% до 15%. По информации издания, инициативу поддержали помощник президента Андрей Белоусов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Разработкой идеи занимается Центр стратегических разработок Алексея Кудрина.