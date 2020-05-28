Минфин направил 100 млрд рублей дотаций 56 регионам с упавшими доходами

Министерство финансов перечислило 100 млрд рублей регионам для компенсации снижения их доходов, пишет «Интерфакс». Средства направлены в 56 субъектов РФ, у которых налоговые и неналоговые поступления на 1 мая были ниже поступлений за два предыдущих года, говорится в сообщении министерства.

Размер дотации определён с учётом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов. По расчётам ведомства, такая мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты регионов в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

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