Минфин и Минтруд предложили варианты повышения пенсионного возраста

Министерство финансов и министерство труда предложили варианты повышения пенсионного возраста в России, со ссылкой на источники в правительстве пишет РБК.

По информации издания, оба ведомства предлагают повысить возраст выхода мужчин на пенсию с 60 до 65 лет. Пенсионный возраст женщин Минтруд предлагает повысить с 55 до 60 лет, а Минфин — до 63 лет. Изменение сроков выхода на пенсию может начаться с 2019 года, пишет РБК.

Согласно подходу Минфина увеличение пенсионного возраста следует производить на год через каждые шесть месяцев, рассказали собеседники РБК. А в конструкции Минтруда повышать возраст следует на один год за год.

Минфин заявил, что просчитывает различные варианты повышения пенсионного возраста и пока не направлял предложений в правительство. Представители Минтруда отказались от комментариев.

О планах правительства в ближайшее время подготовить предложения о повышении пенсионного возраста 8 мая заявил Дмитрий Медведев, во время выступления в Госдуме в связи с его повторным выдвижением на должность премьер-министра.

Возможное повышение пенсионного возраста неоднократно обсуждалось российскими чиновниками в последние годы. При этом раньше правительство говорило, что не планирует пересматривать возраст выхода на пенсию в России. С 2017 года в России проводится поэтапное повышение пенсионного возраста для госслужащих и минимального трудового стажа, необходимого им для получения пенсии по выслуге лет.