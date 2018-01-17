Минфин хочет изменить структуру налоговой системы для повышения её конкурентоспособности

Глава Минфина Антон Силуанов заявил о планах изменения структуры налоговой системы в России для повышения её конкурентоспособности, пишет ТАСС.

По словам министра, налоговая система должна быть переформатирована так, чтобы выполнять основную задачу — увеличение темпов экономического роста страны. Кроме того, по мнению Силуанова, налоговая система должна способствовать обелению экономики, сокращать теневой сектор, а также должна быть более технологичной для повышения администрирования. Как именно должна быть изменена налоговая система, глава ведомства не уточнил.

В конце 2017 года Госдума выполнила поручение Владимира Путина, приняв поправки к Налоговому кодексу, освобождающие граждан и индивидуальных предпринимателей от старых налоговых долгов. Последний раз подобное решение депутаты принимали в также предвыборном 2011 году, тогда гражданам простили безнадёжную налоговую задолженность в размере 33 млрд рублей. В этот раз размер «прощаемой» суммы будет минимум вдвое больше — около 75 млрд рублей.