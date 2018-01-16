Минфин готовится к размещению евробондов для возврата капиталов в Россию

Министерство финансов разослало потенциальным инвесторам документацию по новым евробондам для возвращения капиталов в Россию, со ссылкой на источники пишет РБК.

Близкий к подготовке размещения бумаг собеседник издания рассказал, что в конце декабря 2017 года Минфин отправил в Национальный расчётный депозитарий (НРД) документы с описанием технической стороны процесса.

«Глобальный сертификат будет лежать в НРД, через него и будут заходить другие клиенты»,— уточнил источник.

По словам второго собеседника издания, предложение Минфина не предусматривает никаких преференций, кроме льготы по НДФЛ от валютной переоценки выпуска бумаг. Источник добавил, что «это не то, на что изначально рассчитывали бизнесмены». В Минфине и НРД пока никак не прокомментировали информацию.

Напомним, создать специальные облигации для возврата капиталов в Россию 21 декабря поручил президент Владимир Путин на встрече с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей. Глава государства заявил, что обращение таких облигаций федерального займа в валюте может начаться в 2018 году. Инициатива главы государства была связана, в частности, с возможным расширением американских санкций, намеченным на февраль. Разработанные Минфином меры предусматривают также освобождение от налога доходов, возникающих при закрытии иностранной компании и возвращении денег в РФ.