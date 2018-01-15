Минэнерго представило программу модернизации тепловых станций

Минэнерго представило свой план обновления тепловых электростанций, пишут «Ведомости». Предложение ведомства фактически повторяет механизм договоров о предоставлении мощности (ДПМ), по которым в России с 2008 года было построено около 20 ГВт мощностей.

В Минэнерго подсчитали, что до 2035 года нужно обновить станции мощностью 76 ГВт (примерно треть всех существующих мощностей России). ДПМ обеспечивают инвесторам возврат вложенных средств в течение 15 лет с базовой доходностью 14%. Но пока потребители ещё оплачивают существующие договоры, поэтому запустить новую программу можно будет только после 2021 года. По планам Минэнерго, именно освобождающиеся платежи после окончания ДПМ должны стать основной финансирования новой программы.

На прошлой неделе свой проект программы модернизации электростанций предложило Минэкономики, ведомство предварительно оценило её в 1,5 трлн руб.