Минэнерго предложило отменить мораторий на пени по ЖКХ

Минэнерго предлагает завершить срок действия моратория на начисление пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг для населения и управляющих компаний 31 мая, со ссылкой на заместителя министра энергетики Юрия Маневича пишут «Ведомости».

Правительство отменило штрафы за просрочку платежей за ЖКУ и взносов на капитальный ремонт до 1 января. Минэнерго предлагает сократить этот срок и завершить действие моратория 31 мая, сообщил Маневич. Для людей, оказавшихся в сложной ситуации, его могут продлить до 31 июля, подобную меру могут принять и для малого и среднего бизнеса.

Отмечается, что мораторий может завершиться уже 1 июня — дата будет определена с учётом срока завершения карантина на фоне коронавируса COVID-19. Отмены моратория добивались энергетики.