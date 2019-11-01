Минэкономразвития предложило запретить использовать зарубежные программы в банках и ТЭК

Минэкономразвития предложило запретить использование зарубежного оборудования и софта в системах критической инфраструктуры: на транспортных, нефтяных и энергетических объектах, а также в банках, со ссылкой на письмо замминистра экономики Азера Талыбова, подлинность которого подтвердил федеральный чиновник, пишет РБК.

В письме отмечается, что по действующим законам правительство не может требовать устанавливать российское программное обеспечение и оборудование на объектах критической инфраструктуры. По этой причине он предложил дополнить закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ)» соответствующей нормой, а также запретить иностранным компаниям «обеспечивать взаимодействие» с сетями и информационными системами КИИ. График перехода он предложил определить дополнительно.

Из письма также следует, что поручение подготовить изменения в закон несколько месяцев назад дал вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность. Талыбов направил письмо в коллегию Военно-промышленной комиссии, Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и в Минкомсвязи.

Представитель Минкомсвязи сказал, что вопрос замещения иностранного оборудования сейчас прорабатывают ФСТЭК и Минпромторг. В ведомстве считают, что использование российского софта «позволит повысить безопасность и устойчивость» КИИ, а также поможет разработчикам «нарастить свою долю на рынке госзакупок и закупок компаний с госучастием». В пресс-службе Минэкономразвития от комментариев отказались. В аппарате Борисова на запрос не ответили.