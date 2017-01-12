Минэкономразвития предложило создать резервную копию рунета на случай внешних атак

Министерство экономического развития выступило с инициативой создать резервную копию рунета, чтобы иметь возможность восстановить все данные в случае атак извне. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на участников совещания в ведомстве.

Предложение Минэкономразвития выступает альтернативой того, чтобы обязывать операторов подключаться к государственным точкам обмена трафиком.

Представитель Минэкономразвития Елена Лашкина подтвердила факт заседания и сообщила, что ведомство выступает против вмешательства государства в сложившуюся систему передачи данных.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о подготовленных Минкомсвязи поправках, по которым российских интернет-операторов хотят обязать подключаться к точкам обмена из государственного реестра, чтобы весь интернет-трафик передавался внутри страны. Операторы отметили, что это может привести к существенному росту затрат.

В ходе заседания Минэкономразвития выступило против поправок Минкомсвязи и предложило вместо этого снимать и хранить маршруты трафика, чтобы в случае чрезвычайной ситуации с интернетом систему можно было восстановить.

О подготовленных Минкомсвязи поправках стало известно ещё в августе, непосредственно сам законопроект был представлен в ноябре. Ведомство предложило дублировать в России 99% критической инфраструктуры интернета. По мнению министерства, это позволит защитить Рунет в случае внешних атак. Представители отрасли при этом не отрицают, что предложенные меры позволят отключить рунет от глобальной сети.

Агентство новостей «Между строк»