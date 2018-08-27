Минэкономразвития предложило разделить Россию на 14 макрорегионов

Минэкономразвития в своём проекте «Стратегии пространственного развития» предложило создать в России 14 макрорегионов, пишет «Коммерсантъ».

По задумке Минэкономразвития, эти регионы будут не административно-территориальными единицами, а отражением «сложившихся социально-экономических связей». Сейчас такой статус есть у Дальнего Востока и Северного Кавказа. Кроме них министерство предлагает выделить Центрально-Чернозёмный, Центральный, Северо-Западный, Северный и Южный, Уральский, Волго-Камский и Волго-Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Байкальский и Енисейский макрорегионы.

Подобное деление, по мнению ведомства, улучшит условия для взаимодействия между субъектами. Границы макрорегионов определены на основании «соседского положения» и «потенциала кооперации» регионов. В каждом таком макрорегионе, по идее министерства, будет минимум один крупный «центр экономического роста», а также инфраструктура для доступа к международным рынкам или транспортным коридорам.

По информации «Коммерсанта», план Минэкономразвития отказался поддержать полпред президента с Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который предложил вице-премьеру Виталию Мутко изменить эту идею. По мнению Меняйло, в случае появления в его округе трёх макрорегионов «усилятся проблемы развития сибирских регионов, нарушатся и так достаточно сложные, но единые для всех субъектов округа условия хозяйствования и жизнедеятельности». Полпред предложил создать единый сибирский макрорегион, в который вошли бы 12 субъектов.