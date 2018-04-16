Минэкономразвития предложило проверять профпригодность водителей каждые 10 лет

Министерство экономического развития России предлагает проводить переквалификацию водителей-профессионалов раз в 10 лет, со ссылкой на отзыв ведомства на законопроект Минтранса пишут «Известия».

Документ предполагает, что шофёры, которые намерены работать дальнобойщиками, таксистами или водителями общественного транспорта, должны обучаться по углублённым программам с получением специального штампа в права раз в пять лет.

В Минэкономразвития отметили, что замена водительского удостоверения каждые пять лет после переквалификации чревата издержками для всех сторон, поэтому этот процесс рекомендовано синхронизировать «со сроком действия водительского удостоверения».