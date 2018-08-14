Минэкономразвития предложило поднять тарифы ЖКХ в 2019 году дважды

Минэкономразвития направило в Минэнерго, Минстрой и ФАС предложение повысить коммунальные тарифы в 2019 году в два этапа из-за роста НДС с 18% до 20%, пишет РБК.

С первого января ведомство предлагает повысить тарифы на 1,7%, а с 1 июля скорректировать их таким образом, чтобы общий рост платежей для россиян «оставался в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию». По оценке ЦБ, инфляция в 2018 году не превысит 4%, но в МЭР считают, что из-за повышения НДС она может ускориться до 4,3%. Поэтому министерство предлагает поднять плату за ЖКХ в июле на 2,4%.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому нынешняя ставка налога на добавленную стоимость повышается с 18% до 20% 3 августа. По предварительным оценкам, это поможет привлечь дополнительные доходы в бюджет в размере 620 миллиардов рублей в год. Газета «Известия» сообщала, что ассоциация «ЖКХ и городская среда» предложила Минстрою повысить тарифы из-за роста ставки НДС. В организации посчитали, что убытки коммунальщиков за 2019 год могут достичь 100 миллиардов рублей, а объём долгов в отрасли вырастет до 1,5 триллиона рублей.