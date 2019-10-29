Минэкономразвития попросило 1,3 млрд рублей на изменение системы учёта бедности

Минэкономразвития подготовило поправки по изменению системы учёта уровня бедности в России, со ссылкой на проект документа пишет РБК.

Согласно предложению, с 2020 года в России будут ежегодно верифицировать отчётность по бедности и доходам населения, которая хранится в Федеральной налоговой службе (ФНС) и Пенсионном фонде России (ПФР). На третьем этапе предлагается уточнять эту информацию с данными Росстата, окончательная оценка будет публиковаться к 29 декабря каждого года.

В Росстате заявили, что верификация данных тремя структурами не повлияет на окончательную оценку уровня бедности и позволит повысить адресность социальной помощи и «статистическую надёжность показателей».

Проект также предполагает, что с 2021 года Росстат начнёт анализировать условия жизни населения по трём целевым группам: люди старшего поколения, семьи с детьми и женщины с детьми.

Отмечается, что для реализации предложений Минэкономразвития потребуется 1,3 миллиарда рублей из федерального бюджета за три года.

По итогам первого квартала 2019 года Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян, доходы которых ниже прожиточного минимума, увеличилось на полмиллиона человек и составило 20,9 миллиона человек.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству добиться того, чтобы к 2024 году уровень бедности в России снизился в два раза.