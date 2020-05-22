Минэкономразвития ожидает роста безработицы до максимума за 9 лет

По итогам 2020 года безработица в России вырастет с 4,6% до 5,7%, что станет максимумом с 2011 года, со ссылкой на подготовленный министерством экономического развития прогноз социально-экономического развития страны пишет РИА Новости.

Согласно прогнозу, реальные располагаемые доходы населения России в текущем году упадут на 3,8%, во втором квартале доходы снизятся на 6%, без антикризисных мер правительства они бы упали на 7,5% заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. В 2021 году реальные доходы населения вернутся к росту, увеличившись на 2,8%.

Российские власти ожидают, что в 2021 году безработица снизится до 5,4%, в 2022 году — до 4,9%, в 2023 — до 4,7%. Таким образом, численность занятого населения составит 71,1 млн человек в 2020 году, 71,7 млн человек в 2021 году, 72,3 млн человек в 2022 году и 72,9 млн человек в 2023 году.

Ранее ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил, что безработица в России на фоне кризисных явлений, вызванных пандемией коронавируса, в пессимистичном варианте может подскочить до 9,8% в 2021 году.

«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоёв общества. Но если обедневшие богатые всё равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьёзные риски скатывания в бедность», — сказал Кузьминов.

По данным Росстата, безработица в РФ по итогам марта 2020 года составила 4,7%. На начало текущего года население России составляло 146,7 млн человек, за чертой бедности в стране проживают 18,6 млн граждан (12,7% населения России). Рост безработицы в России из-за кризиса до 10% (по худшему сценарию) допустил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.