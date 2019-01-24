Минэкономики раскритиковало идею ГИБДД по реформе экзаменов по вождению

Министерство экономики раскритиковало предложенную ГИБДД реформу водительских экзаменов, согласно которой будущие водители должны были проходить единое тестирование вместо «города» и площадки», пишет «Коммерсантъ».

В Минэкономики предупредили о финансовых рисках для госбюджетов и образовательных организаций, поэтому в ведомстве призвали реформу доработать. Такое заключение ведомства неприятно удивило представителей МВД, силовики уже планируют отреагировать на него.

Напомним, летом 2018 года ГИБДД подготовила документ, в котором предлагалось ввести один объединяющий экзамен по вождению вместо «города» и «площадки». В Минэкономики считают, что перенос упражнений для водителей, которые раньше проходили на «площадке», повлечёт за собой «значительное увеличение временных затрат на приём практического экзамена». В то время как именно «сокращение временных затрат сотрудников» было целью реформы ГИБДД.

Минэкономики ссылается на данные за 2017 год, в которых сказано, что всего было проведено 4,6 млн экзаменов для водителей, из них 2,23 млн — на площадке, 2,38 млн — в городе.

В среднем на каждого кандидата в водители пришлось 5,6 попытки сдачи экзаменов, хотя 44% с первого раза сдали «площадку» и 34% — «город». По действующим правилам кандидат в водители пересдаёт «площадку» и «город» отдельно. А если экзамены будут объединены, то в случае пересдачи будущему водителю придётся заново пройти весь тест целиком, на что уйдёт гораздо больше времени, считают в Минэкономики.

Также в Минэкономики отмечают, что ряд упражнений выполнять в городе проблематично. Например, 20-метровому «КамАЗу» для некоторых упражнений на «площадке» нужна территория длиной не менее 70 метров.

«Увеличение количества и продолжительности экзаменов в дорожных условиях способно привести к ухудшению дорожной обстановки», — считают в Минэкономики.

Кроме того, сегодня требования к выполнению упражнений на площадке «чётко регламентированы, субъективность со стороны экзаменаторов практически исключена». Если же элементы будут выполняться в едином экзамене под контролем экзаменатора, то это будет способствовать «повышению роли субъективного фактора», говорится в заключении.

В МВД, по данным издания, «неприятно удивились» документу, ведомство планирует в ближайшее время отреагировать на него. Госавтоинспекция неоднократно разъясняла, что обязанность обучать водителей на площадках у автошкол остаётся, некорректно говорить о том, что средства вложены зря. МВД планирует составить так называемую таблицу разногласий по поводу реформы и направить её в правительство.