Минэкономики предложило обрабатывать персональные данные россиян без их согласия

Минэкономики предложило внести дополнение в законопроект о «регуляторных песочницах», которое разрешит обрабатывать данные россиян без их письменного согласия, в качестве эксперимента, пишет «Коммерсантъ».

Биометрические персональные данные предлагается обрабатывать без письменного согласия в случаях, предусмотренных «экспериментальными правовыми режимами». Если поправки примут, то систему удалённой биометрической идентификации можно будет использовать, например, для заключения договоров с операторами связи.

В Минэкономики пояснили, что само по себе согласие на обработку данных остаётся обязательным, но «в эпоху цифровой экономики неконструктивно требовать его исключительно в письменном виде на бумаге». В ведомстве уточнили, что к организациям, которые примут участие в эксперименте, предъявят специальные требования по контролю и надзору за персональными данными. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что использование такой технологии может грозить утечками и рисками.

Законопроект о «регуляторных песочницах» предполагает создание «экспериментальных правовых режимов» для того, чтобы ускорить внедрение технологий, которые пока не регулируются законами. Это касается, например, IT-компаний. Субъекты России смогут самостоятельно устанавливать такие режимы. В середине мая законопроект прошёл первое чтение и теперь дорабатывается ко второму.