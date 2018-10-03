Минэкономики поддержало блокировку сайтов за оправдание экстремизма

Минэкономики поддержало проект Минкомсвязи о досудебной блокировке сайтов за обоснование и оправдание экстремизма и терроризма, пишет «Коммерсантъ».

«На основе проведённой оценки регулирующего воздействия проекта акта Минэкономразвития России сделан вывод о наличии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования», — говорится в отзыве министерства.

В начале августа Минкомсвязи предложило в досудебном порядке блокировать также сайты, содержащие «обоснование и оправдание осуществления экстремистской и террористической деятельности». В экспертном совете при правительстве законопроект раскритиковали за «неопределённые понятия» и призвали его доработать. Эксперты отмечали, что под досудебные блокировки за обоснование и оправдание экстремизма и терроризма могут попасть до 19 млн сайтов.

Действующая редакция статьи 15.3 закона «Об информации» позволяет блокировать без суда сайты с призывами к экстремизму, массовым беспорядкам и участию в несогласованных акциях, а также с материалами «нежелательных» организаций.