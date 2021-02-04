Минцифры предложило разрешить силовикам без суда получать данные о геолокации

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект, позволяющий силовым ведомствам получать без суда данные о местоположении мобильного телефона, пишет ТАСС.

Таким образом министерство хочет вывести эту информацию за пределы тайны связи. Ведомство хочет внести изменения в ФЗ «О связи», в котором сказано, что в России гарантируется тайна переписки, телефонных переговоров и почтовых отправлений. Сведения, подпадающие под тайну связи, могут выдаваться третьим лицам или госорганам только на основании решения суда.

Законопроект вносит изменения в статью 63 о тайне связи — предлагается добавить пункт о том, что операторы без судебного решения должны предоставлять сведения об абоненте силовикам, ведущим оперативно-разыскную деятельность.

В Минцифре это объясняют необходимостью искать пропавших людей. Замглавы ведомства Олег Иванов отметил, что законопроект упростит поиск пропавших людей, особенно когда «счёт идёт на часы».

«Ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей. Для их поиска привлекаются как ресурсы федеральных органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, так и поисковые общественные организации и операторы связи. Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан», — пояснил Иванов.

Разработанный Минцифры законопроект направлен на рассмотрение в федеральные органы исполнительной власти, затем будет представлен на общественное обсуждение.