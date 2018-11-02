Милонов призвал депутатов в регионах отказаться от надбавок к пенсиям. В Госдуме новым правом воспользовались лишь шесть парламентариев

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал депутатов от «Единой России» в регионах отказаться от надбавки к пенсии, пишет Ura.ru.

По его словам, это станет проверкой на то, «кто работает просто за деньги, а кто — нет». Милонов подчеркнул, что «сам сразу же заявил о готовности отказаться от надбавки», объяснив это тем, что страна переживает «тяжёлый период».

«Я более радикален, нежели обычный единоросс, поэтому считаю, что депутаты в регионах тоже должны отказаться от надбавок. Они их получают за то, что посидят ползаседания в месяц. Это станет доказательством того, кто там сидит исключительно из-за денег», — пояснил Милонов.

По его словам, сам он «точно в Госдуме не из-за денег».

«Если бы я работал в другом месте, то больше бы зарабатывал и спокойнее жил», — признался депутат.

Ранее РБК приводило данные исследования, согласно которым всего шесть депутатов Госдумы пенсионного возраста с необходимым стажем работы готовы отказаться от надбавок по истечении срока полномочий. Из 74 опрошенных народных избранников пенсионного возраста 15 высказались резко против отказа от пенсионных надбавок, ещё 33 уклонились от ответа.

Напомним, в конце октября Госдума в третьем чтении приняла закон, позволяющий членам обеих палат Федерального собрания добровольно отказаться от получения пенсионной надбавки к страховой пенсии по истечении срока полномочий.