Михалков заявил, что фотографии с белорусских протестов — «это компьютерная графика»

Российский режиссёр Никита Михалков в выпуске своей программы «БесогонTV» усомнился в масштабах акций протестов в Беларуси и заявил, что на фотографии искусственно добавляли людей, пишет белорусское издание Tut.By.

Михалков обратил внимание на просветы между людьми на фотографиях и объяснил их «компьютерной графикой».

«Это я вам говорю как профессионал, вы можете мне поверить», — добавил он.

Сами акции, по мнению Михалкова, организовывали «осознанно занимающиеся деструктивной деятельностью» люди. При этом Михалков заявил, что не верит в результаты голосования, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко получил 80% голосов.

«А зачем ну уж такая фальшь? Чтобы показать, что за тебя голосует больше, чем за президента России на 1%?» — сказал Михалков.

Ранее в своей авторской передаче режиссёр утверждал, что основатель Microsoft Билл Гейтс намерен чипировать население Земли, после чего канал «Россия 24» снял программу с эфира. В последующем режиссёр объяснил, что «не обязан представлять доказательства, а его оппоненты — наоборот, должны».