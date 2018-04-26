Михаил Прохоров подаст на ФБК в суд из-за расследования о покупке виллы у Хлопонина

Михаил Прохоров подаст иск о клевете к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального из-за расследования о покупке виллы в Италии у вице-премьера Александра Хлопонина, со ссылкой на пресс-службу группы «ОНЭКСИМ», которую контролирует Прохоров, пишет «Дождь».

Представитель группы назвал ложью утверждение Алексея Навального о том, что покупка виллы по завышенной цене была взяткой. Он заверил, что сделка «была абсолютно прозрачной», и заявил о намерениях «подавать иск о клевете».

Ранее ФБК опубликовал новое расследование, где эксперты фонда рассказали о продаже заместителем председателя правительства Александром Хлопониным виллы в Италии офшору бизнесмена Михаила Прохорова за 35,5 миллиона евро. Навальный назвал это «оформлением взятки», так как, по оценкам ФБК, такая вилла должна стоить втрое дешевле.

Хлопонин за 2017 год задекларировал рекордно большой доход — 2,9 миллиарда рублей. 24 апреля «Русская служба Би-би-си» сообщила, что это стало возможным после того, как он продал виллу и участок земли в Италии Прохорову. Журналисты подсчитали, что чиновник мог продать свою недвижимость примерно за 2,89 миллиарда рублей, или 44 миллиона евро.

Навальный сравнил сумму в договоре о сделке с объявлениями о продаже недвижимости по соседству. Похожие по размерам и ценовому уровню здания с участками, по его словам, продаются за пять–десять миллионов евро, то есть по меньшей мере в три раза дешевле. Он сделал вывод, что дом Хлопонина, расположенный далеко от моря, «не может стоить 35 миллионов евро» и ни один «здравомыслящий человек» его за такие деньги не купит. По мнению Навального, за счёт этой сделки Прохоров «купил» «одного из высших чиновников правительства России», который курирует недропользование.

Стоит отметить, что Прохоров и Хлопонин вместе учились в Московском финансовом институте. В 1996 году Хлопонин стал гендиректором «Норникеля», одним из акционеров которого был Прохоров. Когда Хлопонин был губернатором Красноярского края, Прохоров получил постоянную регистрацию в красноярском посёлке Еруда Северо-Енисейского района и платил налоги в краевой бюджет.