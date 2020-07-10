Михаил Мишустин поручил продлить до Екатеринбурга федеральную трассу Москва — Казань

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 10 июля поручил главе Минтранса Евгению Дитриху проработать вопрос о продлении федеральной трассы М12 (Москва — Казань) до Екатеринбурга.
«Евгений Иванович Дитрих, вам хочу поручить оперативно проработать все вопросы, связанные с продлением трассы до Екатеринбурга к 2030 году, как мы и договорились, и предоставить план реконструкции и ремонта федеральных автодорог до границы с Казахстаном, что позволит в перспективе замкнуть международный транспортный маршрут Европа — Западный Китай, обеспечить по нему бесперебойный транзит», — цитирует Мишустина «Интерфакс».
По словам Дитриха, сейчас Минтранс прорабатывает опорную сеть автомобильных дорог, которая должна дать новое развитие связи российских территорий.
«Туда включены, естественно, и коридор Европа — Западный Китай с продлением до Екатеринбурга. Есть планы также посмотреть тот коридор, который будет, Екатеринбург — Уфа — Самара — Саратов, далее — на Юг, на Волгоград. И естественно, омский участок также будет включен в эту опорную сеть!» — сказал он.