Михаил Мишустин поручил продлить до Екатеринбурга федеральную трассу Москва — Казань

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 10 июля поручил главе Минтранса Евгению Дитриху проработать вопрос о продлении федеральной трассы М12 (Москва — Казань) до Екатеринбурга.

«Евгений Иванович Дитрих, вам хочу поручить оперативно проработать все вопросы, связанные с продлением трассы до Екатеринбурга к 2030 году, как мы и договорились, и предоставить план реконструкции и ремонта федеральных автодорог до границы с Казахстаном, что позволит в перспективе замкнуть международный транспортный маршрут Европа — Западный Китай, обеспечить по нему бесперебойный транзит», — цитирует Мишустина «Интерфакс».

По словам Дитриха, сейчас Минтранс прорабатывает опорную сеть автомобильных дорог, которая должна дать новое развитие связи российских территорий.