Михаил Леонтьев ответил на заявление Кудрина о непрозрачности приватизации «Роснефти»

Председатель совета Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что не считает прозрачной сделку по продаже госпакета «Роснефти» иностранному консорциуму. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев удивился такому заявлению и, напротив, назвал сделку «победой». О спорах вокруг приватизации пишет Znak.com.

Сделку по «Роснефти» Кудрин оценил в рамках Российского инвестиционного форума.

«Мне кажется, она создаёт имиджевые риски для России. Сегодня многие инвесторы в мире задаются вопросом, кто несёт риски по этой сделке. Мне тоже это неизвестно. Очевидно, что риски распределены каким-то образом, но мы не видим как», — цитирует Кудрина РБК.

Он уточнил, что под сделку выданы кредиты. Но они имеют риски, связанные, в частности, с ценами на нефть, капитализацией компаний, ценой проданного госпакета. И хотя сделки государства по приватизации должны быть «понятны и прозрачны», в данном случае «риски не вполне понятно разложены».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отозвался на заявление Кудрина подробным комментарием для «Эха Москвы».

«Странно, с одной стороны, конечно, что весь рынок видит сделку и оценил имиджевые риски в повышении капитализации на треть, что агентство Fitch, которое не связывают с нашей компанией никакие "интимные отношения", прошу прощения, заявило, что сделка прозрачна, причём в своём официальном резюме на сайте, это ладно. Но вот странно, что именно господин Кудрин, выдающийся общественный деятель, взялся оценивать качество сделки», — сказал он.

Леонтьев также напомнил, что Кудрин как экс-министр финансов России не усмотрел имиджевых рисков и нарушения прав акционеров при приватизации за «смешные» деньги РАО «ЕЭС России».

«На самом деле, имиджевый риск для России представляет именно Кудрин с его финансовой идеологией, которая уничтожила в России рынок капитала фактически и рынок кредита», — заключил представитель «Роснефти».

Пресс-секретарь «Роснефти» также отверг претензии по поводу того, что акции компании были проданы по заведомо заниженной цене. Он заявил, что цена сделки отвечала положению компании в условиях санкционного давления и негативной конъюнктуры на нефтяном рынке. Также Леонтьев напомнил, что компания была ограничена по срокам и пошла на сделку в неблагоприятных для себя условиях, чтобы оказать поддержку государству.

В начале декабря 2016 года глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении сделки по приватизации 19,5% акций компании. Покупателями стали крупнейшая в мире швейцарская трейдерская корпорация Glencore и Катарский суверенный фонд. Сумма сделки — 10,5 млрд евро.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: BBC