Михаил Бородин возглавил ГУ МВД по Воронежской области

Начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-лейтенант Михаил Бородин назначен на аналогичную должность в Воронежскую область. Указ о назначении Бородина президент РФ Владимир Путин подписал накануне, 2 октября. На новой должности Бородин сменил генерал-лейтенанта Александра Сысоева, который 5 июля был освобождён от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.

По данным СМИ, вакантную должность начальника свердловского полицейского главка может занять начальник Оперативного управления МВД России Анатолий Якунин.