Михаил Аршанский сохранил за собой пост председателя Общественной палаты Нижнего Тагила

Советник управляющего директора ОАО «ЕВРАЗ НТМК» почётный гражданин Нижнего Тагила Михаил Аршанский переизбрался на пост председателя местной Общественной палаты. Его кандидатура была утверждена на совещании при главе города Сергее Носове, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

Напомним, полный состав Общественной палаты города второго созыва был утверждён в конце февраля 2018 года. В него вошли 18 человек. Состав ОП формировался тремя способами. По шесть кандидатур предложили глава города Сергей Носов и депутаты Нижнетагильской гордумы, ещё шесть тагильчан от некоммерческих организаций и общественных объединений выбрали в ходе заседания уже утверждённые члены палаты. Орган будет собираться раз в три месяца, срок полномочий её членов составит два года со дня первого заседания.

Общественная палата Нижнего Тагила создана в конце 2015 года. Согласно положению, она является независимым коллегиальным органом, осуществляющим свою деятельность на общественных началах в целях достижения общественного согласия при решении важнейших социальных, экономических и политических вопросов местного значения, регулярного и конструктивного взаимодействия граждан и органов местного самоуправления в интересах населения города. В состав ОП входят 18 человек, постоянно или преимущественно проживающих в городе Нижнем Тагиле, представляющих политические партии, общественные, религиозные, профессиональные, научные, творческие и иные объединения и союзы. Все они осуществляют свои полномочия на неосвобождённой и безвозмездной основе.