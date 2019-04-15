МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям, заявил РИА Новости замглавы российского министерства иностранных дел Александр Грушко.

По его словам, в НАТО отказались от позитивной повестки дня в отношениях с Россией и пока нет признаков того, что эта организация знает, как «выходить из этого тупика». Грушко заявил, что альянс зашёл слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией.

«Парадокс, но сегодняшние отношения Россия — НАТО как раз больше всего и напоминают "обычное" состояние дел, под которое создавалась НАТО, — под холодную войну. Снова стряхнули пыль с доктрины Армеля: диалог и сдерживание. Только в этой формуле сейчас много сдерживания и мало диалога», — добавил дипломат.

Грушко отметил, что у России и НАТО есть разногласия по ряду принципиальных вопросов, среди которых нарушения международного права, продвижение сил альянса к границам РФ, развитие военной инфраструктуры на территориях стран-союзниц. Запад пытается сплотиться за счёт «российской угрозы», считает Грушко.

Дипломат также заверил, что Москва не собирается участвовать в гонке по наращиванию военных бюджетов с НАТО, а делает ставку на «экономичные, точечные и эффективные средства».

«В том, что касается вооружённого конфликта с НАТО, все здравомыслящие надеются, что этого не произойдёт. Это была бы катастрофа для всего человечества. Уверен, что это понимают и в Вашингтоне, и в Брюсселе», — добавил замглавы МИД.

Напомним, после инцидента в Керченском проливе в 2018 году, когда российскими военными были задержаны украинские моряки, в Чёрном море стали чаще появляться военные корабли НАТО. Также в Минобороны РФ констатируют активизацию воздушного флота НАТО у границ России.